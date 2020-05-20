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Вскрылись подробности гибели сына российской телеведущей от COVID 

Ura.Ru 1 час назад
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Единственный сын 80-летней телеведущей Светланы Моргуновой Максим, у которого был обнаружен коронавирус, скончался от осложнений. Мужчине было 52 года, он до последнего скрывал болезнь от родных.
Моргунов почувствовал недомогание 10 мая. В этот же день он узнал, что тест на СОVID-19 у него положительный, но сообщать родным об этом не стал и пытался лечиться самостоятельно, принимая противомалярийные препараты. Жена Максима с дочерью полтора месяца жили на даче. В какой-то момент супруг перестал отвечать на звонки, после чего его обнаружили мертвым в собственной квартире.
«Он болел дома, температура была от 37.5 до 39. Ничего экстраординарного, чтобы госпитализироваться. Есть тяжелобольные, мест мало в больницах», — написал в своем блоге двоюродный брат Максима Илья Свиридов.
По предварительной информации, Моргунов мог заразиться коронавирусом на работе. Там он контактировал с начальником, у которого ранее был обнаружен коронавирус, сообщает «Пятый канал».
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Шоу-бизнес , Светлана Моргунова , Илья Свиридов
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