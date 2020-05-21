«На кону большие деньги и власть над человечеством»

Бывшая звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова на своей странице в Instagram высказала своё мнение по поводу пандемии коронавруса. Актриса намекнула, что происхождение инфекции — дело человеческих рук, чтобы «получить власть» над миром.
Проанализировав сведения, опубликованные в СМИ, о распространении коронавирусной инфекции по планете Земля, Кожевникова пришла к выводу, что произошедшее не «месть природы, а попытка „захватить власть над человечеством“ и получить „большие деньги“.
»Нас заставляют бояться и закрыться, верить в то, чего не существует и наоборот, не замечать глобальных перемен!» — отметила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом артистка признает, что коронавирус существует, но задаётся вопросами, «чьих это рук дело», «почему сейчас» и «к чему это приведёт».
Бывшая звезда сериала подчеркнула, что вскоре ее подписчики окажутся перед выбором: согласиться на вакцинацию от COVID-19 или нет. В пример она привела жителей Германии, которые на днях уже объединились в «сопротивление».
Ранее, как сообщал «Рамблер», некоторые российские звёзды выразили предположение о неслучайном распространении коронавирусной инфекции по всему миру. Так, боксёр Сергей Ковалёв заявил, что вирус был создан искусственно ради «замута верхушек», теннисист Марат Сафин назвал пандемию «подготовкой к всеобщему чипированию», а фигурист Алексей Ягудин отметил, что в настоящее время «идёт передел мира».