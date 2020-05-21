Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Власть над человечеством»: Кожевникова о коронавирусе 

Павел Тиунов и ещё 8 1 час назад
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Бывшая звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова на своей странице в Instagram высказала своё мнение по поводу пандемии коронавруса. Актриса намекнула, что происхождение инфекции — дело человеческих рук, чтобы «получить власть» над миром.
Проанализировав сведения, опубликованные в СМИ, о распространении коронавирусной инфекции по планете Земля, Кожевникова пришла к выводу, что произошедшее не «месть природы, а попытка „захватить власть над человечеством“ и получить „большие деньги“.
»Нас заставляют бояться и закрыться, верить в то, чего не существует и наоборот, не замечать глобальных перемен!» — отметила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом артистка признает, что коронавирус существует, но задаётся вопросами, «чьих это рук дело», «почему сейчас» и «к чему это приведёт».
Бывшая звезда сериала подчеркнула, что вскоре ее подписчики окажутся перед выбором: согласиться на вакцинацию от COVID-19 или нет. В пример она привела жителей Германии, которые на днях уже объединились в «сопротивление».
Ранее, как сообщал «Рамблер», некоторые российские звёзды выразили предположение о неслучайном распространении коронавирусной инфекции по всему миру. Так, боксёр Сергей Ковалёв заявил, что вирус был создан искусственно ради «замута верхушек», теннисист Марат Сафин назвал пандемию «подготовкой к всеобщему чипированию», а фигурист Алексей Ягудин отметил, что в настоящее время «идёт передел мира».
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Общество , Коронавирус , Марат Сафин , Сергей Ковалев , Мария Кожевникова , Алексей Ягудин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Солдаты Асада столкнулись с армией США
Солдаты Асада столкнулись с армией США
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Деревянко отказал Путину
Деревянко отказал Путину
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Видео
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение