«На кону большие деньги и власть над человечеством»

Проанализировав сведения, опубликованные в СМИ, о распространении коронавирусной инфекции по планете Земля, Кожевникова пришла к выводу, что произошедшее не «месть природы, а попытка „захватить власть над человечеством“ и получить „большие деньги“.

»Нас заставляют бояться и закрыться, верить в то, чего не существует и наоборот, не замечать глобальных перемен!» — отметила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом артистка признает, что коронавирус существует, но задаётся вопросами, «чьих это рук дело», «почему сейчас» и «к чему это приведёт».

Бывшая звезда сериала подчеркнула, что вскоре ее подписчики окажутся перед выбором: согласиться на вакцинацию от COVID-19 или нет. В пример она привела жителей Германии, которые на днях уже объединились в «сопротивление».