Кожевникова раскрыла свою версию появления коронавируса

Коронавирус появился не из-за мести природы, как людям пытаются преподнести, а из-за больших денег и власти над человечеством на кону, заявила актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова . Соответствующий пост она опубликовала в Instagram

«Нас заставляют бояться и закрыться, верить в то, чего не существует, и, наоборот, не замечать глобальных перемен! Нет, конечно, коронавирус существует, но чьих это рук дело?!» — написала Кожевникова.

Она также призвала обратить внимание на многочисленные митинги в Германии против обязательной вакцинации от коронавируса.

«Люди с разными политическими взглядами вышли и объединились в "сопротивление". Узнайте сами, что написали на демонстрации перед зданием Рейхстага», — отметила экс-депутат.

В комментариях к публикации она добавила, что людей под шумиху пандемии пытаются «обязать и заставить». Артистка также пообещала защищать свое право и права людей, выступающих против обязательных вакцин.

«Почему я продолжаю сидеть дома, я не отрицаю коронавирус и что он человечеству совсем не страшен, да от него умирают, а точнее, как говорят врачи, больше от побочных заболеваний, но я против обязательной вакцины, я против масок на улице, вот если прямо на улице, в помещение да, но на улице гулять в маске это многие врачи отвергают, я против … вообщем, список могу продолжать долго», — подчеркнула Кожевникова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Ранее, в апреле, свою версию появления коронавируса высказала телеведущая Виктория Боня . По ее словам, распространение инфекции связано с влиянием вышек связи 5G. В доказательство она опубликовала несколько видеороликов, в которых говорится, что у пострадавших от «облучения» сетью 5G якобы наблюдаются те же симптомы, что и у зараженных коронавирусом.

«Вот и думайте теперь», — заключила телеведущая в одном из постов.

В российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы до трех лет. Если из-за фейка будет причинен вред здоровью человека, то ответственного за это гражданина оштрафуют на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, приговорят к работам или заключению на срок до трех лет. В случае смерти человека наказание ужесточается.