Дочь Заворотнюк рассказала о борьбе с депрессией 

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram о том, как переживает период вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.

По словам девушки, в такое время легко уйти в депрессию. Чтобы этого не произошло, она предлагает использовать освободившееся время во благо.

"Можно прочитать книгу, которую всегда хотела прочесть, но откладывала на потом. Уделить внимание своей бабушке и поговорить на душевные темы. Сделать генеральную уборку в своей гардеробной. Научиться садиться на шпагат", — перечисляет она.