Дочь Заворотнюк рассказала о борьбе с депрессией 

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Instagram о том, как переживает период вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.
По словам девушки, в такое время легко уйти в депрессию. Чтобы этого не произошло, она предлагает использовать освободившееся время во благо.
"Можно прочитать книгу, которую всегда хотела прочесть, но откладывала на потом. Уделить внимание своей бабушке и поговорить на душевные темы. Сделать генеральную уборку в своей гардеробной. Научиться садиться на шпагат", — перечисляет она.
Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время недавнего совещания по вопросам развития генетических технологий.