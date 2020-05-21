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«Он не помнит людей»: Разин о состоянии Моисеева 

Вероника Полынина и ещё 12 39 минут назад
«Он не помнит людей, не помнит события»
Фото: globallookpress.com
Друзья и знакомые певца Бориса Моисеева рассказали «Собеседнику» о его жизни после инсульта.
Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что последний раз встречался с артистом год назад на концерте в Кремле. Тогда Моисеева вел под руку его директор Сергей Горох. По словам Соседова, было видно, что Моисеев перенес инсульт, передвигается с трудом, но старается держаться.
«Никто не думал, что болезнь так свалит Моисеева»
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Борис Моисеев утратил способность общаться.
«Дело в том, что Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы… Он не помнит людей, не помнит события», — рассказал Разин.
Он сообщил, что попросил директора артиста Сергея Гороха не водить Моисеева по различным телевизионным шоу, чтобы он запомнился людям в расцвете сил.
Разин отметил, что Горох — порядочный человек и очень помогает артисту. По его словам, Горох как-то признался, что даже если бы у Моисеева не осталось денег, он бы содержал его за свой счет.
Как сообщал «Рамблер», Борис Моисеев перенес инсульт в 2010 году. В последний раз певец появлялся на публике около года назад, а его директор Сергей Горох не позволяет журналистам пообщаться с Моисеевым, что породило слухи о смерти артиста.
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