Друзья и знакомые певца Бориса Моисеева рассказали «Собеседнику» о его жизни после инсульта.

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что последний раз встречался с артистом год назад на концерте в Кремле. Тогда Моисеева вел под руку его директор Сергей Горох. По словам Соседова, было видно, что Моисеев перенес инсульт, передвигается с трудом, но старается держаться.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Борис Моисеев утратил способность общаться.

«Дело в том, что Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы… Он не помнит людей, не помнит события», — рассказал Разин.

Он сообщил, что попросил директора артиста Сергея Гороха не водить Моисеева по различным телевизионным шоу, чтобы он запомнился людям в расцвете сил.

Разин отметил, что Горох — порядочный человек и очень помогает артисту. По его словам, Горох как-то признался, что даже если бы у Моисеева не осталось денег, он бы содержал его за свой счет.

Как сообщал «Рамблер», Борис Моисеев перенес инсульт в 2010 году. В последний раз певец появлялся на публике около года назад, а его директор Сергей Горох не позволяет журналистам пообщаться с Моисеевым, что породило слухи о смерти артиста.