В семье Харатьяна произошла страшная трагедия

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По словам Дмитрия Харатьяна, его тесть умер от пневмонии, а у отца правостороннее воспаление легких. Об этом актер заявил в интервью газете «Известия».

Харатьян подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавируса доказывает, что «беда для всех одна».

«Если вирусом заболевают первые лица государств и самые богатые люди мира, понятно, что даже они, при всех своих возможностях, не в силах справиться с этой историей. Все мы под Богом, болезнь и смерть не выбирают», — отметил он.

Актер рассказал, что его близкие и знакомые очень тяжело болели.

«Недавно у моей жены Марины умер отец — он не дожил до своего 85-летия всего один месяц. Анализ на коронавирус был отрицательный, но его положили в больницу с пневмонией, и там она еще больше развилась. 5–6 дней он провел на ИВЛ и не выдержал», — заявил Харатьян.

Он отметил, что болеет и его 84-летний отец. У него обнаружили воспаление легких, при этом тест на коронавирус также отрицательный, пояснил артист.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8894, до 326 448 человек.