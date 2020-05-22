Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Беда для всех одна»: Харатьян о трагедии в семье 

Алиса Селезнёва и ещё 4 20 минут назад
В семье Харатьяна произошла страшная трагедия
Фото: РИА Новости
По словам Дмитрия Харатьяна, его тесть умер от пневмонии, а у отца правостороннее воспаление легких. Об этом актер заявил в интервью газете «Известия».
Харатьян подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавируса доказывает, что «беда для всех одна».
«Если вирусом заболевают первые лица государств и самые богатые люди мира, понятно, что даже они, при всех своих возможностях, не в силах справиться с этой историей. Все мы под Богом, болезнь и смерть не выбирают», — отметил он.
Актер рассказал, что его близкие и знакомые очень тяжело болели.
«Недавно у моей жены Марины умер отец — он не дожил до своего 85-летия всего один месяц. Анализ на коронавирус был отрицательный, но его положили в больницу с пневмонией, и там она еще больше развилась. 5–6 дней он провел на ИВЛ и не выдержал», — заявил Харатьян.
Он отметил, что болеет и его 84-летний отец. У него обнаружили воспаление легких, при этом тест на коронавирус также отрицательный, пояснил артист.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8894, до 326 448 человек.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Комментарии 15
Шоу-бизнес , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиянка убила девятимесячного сына из-за болезни
Россиянка убила девятимесячного сына из-за болезни
Гагарина оставит мужа ни с чем
Гагарина оставит мужа ни с чем
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Видео
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение