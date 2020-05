Nine Inch Nails продают футболки с отменённого тура

Американская группа Nine Inch Nails начала продавать майки со своего тура, который пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Собранные средства пойдут организациям, которые собирают еду и раздают её нуждающимся.

Последний раз группа выступала два года назад, когда была в туре Cold and Black and Infinite. Об этом лидер коллектива Трент Резнор напомнил в Instagram.

Публикация от Nine Inch Nails (@nineinchnails) 19 Май 2020 в 10:13 PDT

Как писал NEWS.ru, американская певица Nine Inch Nails и британская группа Depeche Mode внесены в Зал славы рок-н-ролла. Обладателями почётного статуса также стали T.Rex, Уитни Хьюстон , The Doobie Brothers, рэпер The Notorious B. I. G., Ирвинг Азофф и Джон Ландау.