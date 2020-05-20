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У лидера Iron Maiden умерла жена 

Экспресс газета 6 часов назад
У лидера Iron Maiden умерла жена
Фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович
Лидер группы Iron Maiden Брюс Дикинсон пребывает в шоке от внезапной смерти своей жены Пэдди Боуден. Причины смерти не сообщаются, однако у женщины были проблемы с запрещенными веществами. Несмотря на то, что супруги развелись еще полгода назад, легенда хэви-метал надеялся, что Пэдди начнет новую жизнь и справится с пагубной зависимостью. Поэтому гибель Боуден стала для него глубоким потрясением.
Пара состояла в браке почти 30 лет. В ноябре прошлого года супругов развели, и 61-летний Дикинсон перебрался в Париж со своей новой возлюбленной, 46-летней фитнес-тренером Леаном Дольчи. При этом он сохранил теплые дружеские отношения с бывшей женой.
Тело Боуден было обнаружено 18 мая в бывшем семейном доме в Чизуик, Западный Лондон. Женщине было чуть за 50.
«Это трагедия, которая, похоже, является случайностью, — сообщил Дикинсон в разговоре с The Sun. — Мы с детьми опустошены. Из уважения к Пэдди не будем больше комментировать этот чрезвычайно мучительный период для нашей семьи».
К слову, сам Брюс ведет почти образцово здоровый образ жизни для старого рокера. Он — страстный поклонник эля и варит свое домашнее пиво, но всегда избегал наркотиков.
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