У лидера Iron Maiden умерла жена 

Лидер группы Iron Maiden Брюс Дикинсон пребывает в шоке от внезапной смерти своей жены Пэдди Боуден. Причины смерти не сообщаются, однако у женщины были проблемы с запрещенными веществами. Несмотря на то, что супруги развелись еще полгода назад, легенда хэви-метал надеялся, что Пэдди начнет новую жизнь и справится с пагубной зависимостью. Поэтому гибель Боуден стала для него глубоким потрясением.

Пара состояла в браке почти 30 лет. В ноябре прошлого года супругов развели, и 61-летний Дикинсон перебрался в Париж со своей новой возлюбленной, 46-летней фитнес-тренером Леаном Дольчи. При этом он сохранил теплые дружеские отношения с бывшей женой.

Тело Боуден было обнаружено 18 мая в бывшем семейном доме в Чизуик, Западный Лондон. Женщине было чуть за 50.

«Это трагедия, которая, похоже, является случайностью, — сообщил Дикинсон в разговоре с The Sun. — Мы с детьми опустошены. Из уважения к Пэдди не будем больше комментировать этот чрезвычайно мучительный период для нашей семьи».

К слову, сам Брюс ведет почти образцово здоровый образ жизни для старого рокера. Он — страстный поклонник эля и варит свое домашнее пиво, но всегда избегал наркотиков.