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«Долгое ЭКО друг друга»: Божена Рынска перенесла сложную операцию 

Киноафиша 35 минут назад
«Долгое ЭКО друг друга»: Рынска перенесла сложную операцию
Фото: Киноафиша
Журналистка долгое время находится в клинике.
Божена Рынска напугала своих поклонников. Оказывается, женщина лежит в больнице после перенесенной операции. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Facebook. Звезде пришлось прибегнуть к срочному и необходимому хирургическому вмешательству по «женской» теме. Как поясняет Рынска, это никак не связано с эстетической медициной.
«Мы долгое ЭКО друг друга», — написала 45-летняя Божена. Оказывается, «эхо битвы за дитя» добралось и до нее.
Напомним, что долгое время журналистка никак не могла забеременеть и лечилась от бесплодия. В течение четырех лет ей приходилось проходить гормонотерапию. Однако им с Игорем Малашенко не удалось завести детей.
Только спустя время после смерти мужа Рынска прибегла к ЭКО, чтобы родить ребенка. В клинике Божена призналась, что очень скучает по супругу и хотела бы, чтобы он просто сидел рядом со своим компьютером. «Самое ужасное одиночество — когда в больнице с тобой нет любимого человека», — сообщила звезда.
Пользователи сети попросили знаменитость не переживать и настраиваться только на лучшее. Они уверены, что в скором времени женщина сможет вернуться к своему ребенку. «Поправляйтесь, малышка того стоит!» «Держитесь! Вас ждут дома», — оставили комментарии подписчики журналистки.
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Шоу-бизнес , Игорь Малашенко
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