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Боярский жарит картошку и работает шофером во время карантина 

Вести Подмосковья 1 час назад
Боярский рассказал о жизни во время пандемии
Фото: Instagram
Михаил Боярский стал гостем утреннего эфира на радио «Комсомольская правда». Артист решил рассказать, как ему живется во время пандемии коронавируса. 70-летний Боярский на жизнь не жалуется — он вполне доволен тем, что с ним происходит.
Актер каждую свободную минуту посвящает своей семье. В данный момент Боярский находится на своей даче в пригороде Санкт-Петербурга и ежедневно благодарит высшие силы за возможность отдохнуть и провести время с близкими людьми.
Боярский — заботливый дед. Он с удовольствием готовит для внуков простую еду. Артист лично занимается жаркой картошки и готовкой плова. Актер носит внуков на руках, сам ходит в аптеку и в магазин — списывать себя со счетов Боярский не собирается. Более того, он работает шофером для своей жены. Возит ее в театр и обратно.
Супруга Боярского записывает спектакли, рассказы и стихи. Ее театр продолжает работать. Только вся работа проходит в дистанционной форме — записи выступлений выкладываются в Сеть, чтобы россияне могли проводить время культурно, не покидая своих домов.
Боярский утверждает, что чувствует себя замечательно. Ему нравится не работать не по своей воле. Артист заявил, что он всю жизнь напряженно работал, все время жил по расписанию, а теперь он может позволить себе отдохнуть.
На даче у Боярского целых 12 малышей. Внуки не дают ему грустить. Самый младший уже говорит свои первые слова и это делает актера счастливым.
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Шоу-бизнес , Михаил Боярский , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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