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«Тащите рассол»: Кристина Асмус шокировала подписчиков опухшим лицом 

Киноафиша 35 минут назад
«Тащите рассол»: Асмус шокировала опухшим лицом
Фото: Киноафиша
Актриса развлекает своих поклонников забавными публикациями.
Жена резидента Comedy Club Гарика Харламова демонстрирует собственное чувство юмора, в котором ей трудно отказать. Недавно Кристина Асмус опубликовала в Instagram-профиле свою фотографию после утреннего пробуждения с опухшим лицом и размазанным по нему макияжем.
Актриса пожелала поклонникам доброго утра прямо из постели, непричесанная и, по всей видимости, неумытая: под глазами темнели остатки черной туши. Фото девушка дополнила красноречивой надписью: «Сколько времени и что вчера было?».
Поклонники Кристины оценили шутку и поддержали ее в комментариях, словно тоже участвовали в вечеринке, пробуждение после которой артистка запечатлела на своем снимке.
«Ты так рано ушла вчера», «Вот это я понимаю, отходняк! Тащите рассол», «Вот это погуляли», «Ха, очень удачный кадр после праздника», «Кто тебе сейчас расскажет, всем тяжело», «Такой же проснулся», — проявили свое чувство юмора подписчики Асмус.
Кристина, как и все ее коллеги, находится на самоизоляции и однажды призналась своим подписчикам, что бездарно проводит время. Актриса переживает, что ее карантин проходит без особой деятельности: «Ни онлайн-тренировок, ни накопленных сериалов, ни улучшения языка, ни генеральных уборок».
Асмус отмечает, что время как-то само бежит: встал, поел, новости почитал, собак и детей погладил, в инстаграмчик зашел — вот и день прошел. Звезда компенсирует недостаток творческой деятельности не только шутливыми фото, но и съемками онлайн-сериала, который создает вместе с актером Игорем Верником.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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