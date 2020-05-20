«Тащите рассол»: Асмус шокировала опухшим лицом

Актриса развлекает своих поклонников забавными публикациями.

Жена резидента Comedy Club Гарика Харламова демонстрирует собственное чувство юмора, в котором ей трудно отказать. Недавно Кристина Асмус опубликовала в Instagram-профиле свою фотографию после утреннего пробуждения с опухшим лицом и размазанным по нему макияжем.

Актриса пожелала поклонникам доброго утра прямо из постели, непричесанная и, по всей видимости, неумытая: под глазами темнели остатки черной туши. Фото девушка дополнила красноречивой надписью: «Сколько времени и что вчера было?».

Поклонники Кристины оценили шутку и поддержали ее в комментариях, словно тоже участвовали в вечеринке, пробуждение после которой артистка запечатлела на своем снимке.

«Ты так рано ушла вчера», «Вот это я понимаю, отходняк! Тащите рассол», «Вот это погуляли», «Ха, очень удачный кадр после праздника», «Кто тебе сейчас расскажет, всем тяжело», «Такой же проснулся», — проявили свое чувство юмора подписчики Асмус.

Кристина, как и все ее коллеги, находится на самоизоляции и однажды призналась своим подписчикам, что бездарно проводит время. Актриса переживает, что ее карантин проходит без особой деятельности: «Ни онлайн-тренировок, ни накопленных сериалов, ни улучшения языка, ни генеральных уборок».

Асмус отмечает, что время как-то само бежит: встал, поел, новости почитал, собак и детей погладил, в инстаграмчик зашел — вот и день прошел. Звезда компенсирует недостаток творческой деятельности не только шутливыми фото, но и съемками онлайн-сериала, который создает вместе с актером Игорем Верником.