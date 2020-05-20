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Появилось видео рассуждений Бони о чипировании 

Вадим Дроздов 1 час назад
Виктория Боня на своей странице в Инстаграм поделилась с подписчиками своими мыслями на тему мирового заговора, чипирования и вреда 5G-вышек. Изначально модель вышла в прямой эфир, чтобы рассказать о совместной медитации, которой она научилась у индийских монахов и которой она бы хотела поделиться со своими подписчиками. Однако очень быстро трансляция поменила свое русло и Виктория начала заниматься "разоблачением" мирового сговора. Боня обещала докопаться до правды и раскрыть все тайны голливудских сатанистов-педофилов. Телеведущая решила не останавливаться и затронула практически все темы, связанные с мировым заговором. Вот и помедитировали.
Шоу-бизнес , Видео , Виктория Боня
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