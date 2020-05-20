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Муж Полины Гагариной прервал молчание 

News.ru и ещё 2 34 минуты назад
Муж Полины Гагариной прервал молчание
Фото: globallookpress.com
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прервал молчание после известия о разводе. Он опубликовал загадочное послание, заставившее поклонников испугаться и насторожиться.
Фотограф оставил на своей странице фото игриво подмигивающей отвратительной старушки. И подписал:
Графиня изменившимся лицом бежит к пруду.
Загадочное фото поклонники тут же приняли за зашифрованное послание о разводе с певицей.
«Графиня — Полина?», «Это о Полине?» — тут же стали выяснять у Исхакова фанаты.
Но только немногие поняли, что фотограф процитировал Ильфа и Петрова, взяв текст телеграммы Бендера к подпольному миллионеру Корейко из «Золотого телёнка».
История гласит, что фраза про графиню принадлежит журналисту Николаю Эфросту, который в 1910 году отправил такую же телеграмму в свою газету после того, как узнал, что супруга Льва Толстого побежала топиться из-за развода с писателем после 50 лет совместной жизни.
«Дмитрий, что вы нас пугаете! Это же известная фраза — жена Толстого пыталась утопиться, когда он её бросил», «Толстой в шоке», — попытались урезонить мужа Гагариной пользователи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лев Толстой , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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