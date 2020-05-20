Муж Полины Гагариной прервал молчание 

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Фотограф оставил на своей странице фото игриво подмигивающей отвратительной старушки. И подписал:

Загадочное фото поклонники тут же приняли за зашифрованное послание о разводе с певицей.

«Графиня — Полина?», «Это о Полине?» — тут же стали выяснять у Исхакова фанаты.

Но только немногие поняли, что фотограф процитировал Ильфа и Петрова, взяв текст телеграммы Бендера к подпольному миллионеру Корейко из «Золотого телёнка».

История гласит, что фраза про графиню принадлежит журналисту Николаю Эфросту, который в 1910 году отправил такую же телеграмму в свою газету после того, как узнал, что супруга Льва Толстого побежала топиться из-за развода с писателем после 50 лет совместной жизни.