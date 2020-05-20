Деревянко подчеркнул, что предложение стать доверенным лицом главы государства ему поступило по телефону от сотрудника администрации президента . Актер отказался, однако через неделю звонок повторился. Деревянко снова сказал «нет».

«Почему я это сделал? Потому что это все не мое. Не нужно мне это все. Мне кажется артист должен заниматься своим делом», — заявил актер.

Он также предположил, что если бы принял предложение, то в будущем ему возможно пришлось бы в некоторых случаях поступаться своей совестью, поскольку не согласен «со всем происходящим». При этом Деревянко выразил надежду, что его отказ был воспринят «нормально».

Артист добавил, что не критикует своих коллег по цеху за то, что кто-то из них становился доверенным лицом президента или в настоящее время участвует в агитации к принятию поправок в Конституцию, поскольку «каждому своё».