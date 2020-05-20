Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актер Деревянко рассказал о своем отказе Путину 

Lenta.ru 54 минуты назад
Актер Павел Деревянко сообщил, что ему предложили стать доверенным лицом президента России Владимира Путина, но он отказался. Об этом актер рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.
По словам актера, он отказался по той причине, что все это «не его».
«Мне кажется, что артист должен заниматься сугубо своим делом» — сказал Деревянко.
Он отметил, что не осуждает тех людей, которые приняли аналогичное предложение.
В феврале 2012 года Центризбирком России зарегистрировал список доверенных лиц премьер-министра Путина (в то время кандидата на пост президента России). В список, который постепенно пополняется, вошли около 500 человек из числа представителей культуры, научной и музейной общественности, образования и медицинских кругов. По закону основная функция доверенных лиц — агитация в пользу назначившего их кандидата.
15 января 2018 года заработал предвыборный сайт Путина. На портале размещают информацию и факты о текущих проектах российского президента, а также о его доверенных лицах.
Последние новости
Собянин назвал условие разрешения прогулок в Москве Собянин назвал условие разрешения прогулок в Москве Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Два объединяющихся региона России захотели поглотить еще один Два объединяющихся региона России захотели поглотить еще один
Комментарии 18
Шоу-бизнес , Видео , Павел Деревянко , Владимир Путин , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
01:51
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
Общество
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
00:43
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
Шоу-бизнес Другое
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение