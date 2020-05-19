Максим Галкин в костюме Бэтмена исполнил гимн самоизоляции. 43-летний комик в период самоизоляции активно развлекает публику юмористическими этюдами — так, недавно артист выпустил целую серию удивительных пародий на своих коллег по сцене: Владимира Винокура, Семена Альтова и других.
На этот же раз Галкин решил поговорить о наболевшем и исполнил гимн собственного сочинения, посвященный вирусу. Примечательно, что в определенный момент в клипе в образе заточенной в замке принцессы появляется Пугачева: она с особой грустью смотрит на своего принца со стеклянного балкона, а руки Примадонны украшают черные перчатки, призванные спасти артистку от недуга.
Некоторые из строчек песни вполне можно выучить как цитаты.
«Заняться спортом каждый день я обещаю, а утром снова все посылаю. Потом я в джинсы как обычно не влезаю. Но есть ответы, они просты — ушили вещи все мои коты», — поет Галкин, демонстрируя поразительные вокальные способности.
Так, всего за пару часов ролик набрал более 400 тысяч просмотров. В комментариях люди спешат отметить сильный голос Галкина.
«Вам петь нужно, талант явный», «Повеселили, спасибо!», «Это просто шедевр!», «Даешь гимн в массы!», — хвалят подписчики.