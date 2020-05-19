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Мама Децла выпустит о нём книгу 

News.ru 2 часа назад
Мама Децла выпустит о нём книгу
Фото: irinatolmatskaya/instagram.com
Ирина Толмацкая, мать российского музыканта Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, выпустит о нём книгу. Публикация получила название «Кто ты, Кирилл Толмацкий?».
Биографическая книга поступит в продажу 29 мая. Информация об этом появилась в сообществе артиста во «ВКонтакте».
В ней рассказывается о детстве и юности Кирилла, о семье, о близких людях и событиях, повлиявших на формирование характера и мировоззрения одного из первых хип-хоп-исполнителей, — сказано в анонсе.
Как писал NEWS.ru, благотворительный концерт-трибьют памяти Децла, перенесли на неопределённый срок. Мероприятие должно было пройти 25 февраля 2020 года.
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