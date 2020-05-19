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Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии 

Вероника Полынина и ещё 7 5 минут назад
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
Фото: РИА Новости
Ведущая программ «Жить здорово» и «Здоровье» Елена Малышева рассказала об опасности коронавируса для людей с ожирением.
Малышева сообщила в Instagram, что ожирение часто приводит к диабету, а при этом заболевании COVID-19 часто протекает в тяжелой форме.
«Люди с ожирением имеют вялотекущее воспаление, на которое садится коронавирус и начинает этих людей убивать», — заявила она.
Она также отметила, что у людей с лишним весом снижен иммунитет, поскольку белые клетки крови не могут эффективно выполнять защитную функцию, а лишняя глюкоза «засахаривает» основные белки иммунитета.
По словам Малышевой, у пациентов с ожирением и диабетом коронавирус протекает в настолько тяжелой форме, что в Федеральном эндокринологическом центре для них было создано специальное отделение.
Телеведущая призвала остановиться и «не рыть себе могилу ложкой и вилкой». По ее словам, в условиях самоизоляции мужчинам требуется не более 1500 калорий, а женщинам — не боле 1200. В противном случае, по ее словам, коронавирус может оказаться смертельной инфекцией.
Как сообщал «Рамблер», количество заболевших коронавирусом в России достигло 299 941 человек. За прошедшие сутки выявлено 9 263 случая заболевания. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.
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Шоу-бизнес , Другое , Елена Малышева
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