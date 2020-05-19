Известного продюсера подозревают в сексуальном насилии

Известный американский продюсер Адам Донахи подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней. В конце апреля он был арестован, но на следующий же день выпущен под залог. В настоящий момент известно, что киностудия Cinestate исключила его из четырех своих проектов, а коллеги по индустрии называют его поступок предательством.

Американский кинопродюсер Адам Донахи был арестован в конце апреля по подозрению в сексуальном насилии над подростком. Однако сведения об этом были обнародованы только сейчас, пишет The Dallas Morning News.

По словам пресс-секретаря департамента полиции Далласа, на момент совершения предполагаемого преступления жертве было 16 лет. Согласно судебному протоколу, 39-летний Донахи был арестован 27 апреля и освобожден на следующий день после уплаты залога в размере $25 тыс. Отмечается также, что он не был судим ранее. В соответствии с условиями освобождения продюсеру запрещено вступать в контакт со своей обвинительницей и ее семьей, а также любым другим несовершеннолетним лицом.

Согласно СМИ, потерпевшая заявила о произошедшем в публикации на Facebook, которая в настоящий момент уже удалена. Девушка призналась, что Донахи напал на нее во время производства фильма «История призрака» 2017 года, где он выступал в качестве продюсера. Режиссером фэнтезийной драмы был Дэвид Лоури , а главные роли исполнили Кейси Аффлек и Руни Мара.

«Меня тошнит, я разозлен и опечален этой новостью. Это похоже на предательство по нескольким направлениям: ценностей, которых придерживаюсь я, а также мои партнеры, сообщества кинопроизводства, которое его приняло, и, прежде всего, молодой женщины, которая ему доверяла. Я благодарен ей за то, что она обо всем рассказала. Мы поддерживаем ее и надеемся, что она найдет справедливость», — прокомментировал ситуацию Лоури.

В прошлом году имя Донахи появилось в списке продюсеров предстоящего фильма о подростковой стрельбе «Run Hide Fight» (Беги, прячься, дерись) киностудии Cinestate, возглавляемой Далласом Соннье. После того, как стало известно об уголовном деле, журналисты связались с Соннье, чтобы узнать его мнение. По словам главы Cinestate, Донахи уже отказался от своих задач в четырех фильмах киностудии.

«Он больше не связан с компанией. Пусть Бог помилует его душу», — подчеркнул кинопродюсер.

Напомним, что в марте этого года к 23 годам тюремного заключения по делу о сексуальном насилии был приговорен голливудский продюсер Харви Вайнштейн . Львиную долю срока — 20 лет тюрьмы — продюсер получил по первому пункту обвинения — за принуждение к оральному сексу своей ассистентки Мириам Хейли в 2006 году. Еще три года тюрьмы Вайнштейну присудили за изнасилование стилистки Джессики Манн 18 марта 2013 года в отеле на Манхэттене.

Юристы Вайнштейна всячески пытались смягчить наказание, обращая внимание на сделанные им пожертвования благотворительным фондам, вклад в американский кинематограф, поддержку первых лиц американской киноиндустрии, а также семейное положение и пошатнувшееся здоровье. Согласно СМИ, за неделю до завершения судебного процесса Вайнштейн перенес операцию на сердце.

Вскоре после заключения под стражу у кинопродюсера был обнаружен коронавирус. После этого он был отправлен на 14-дневный карантин в тюрьме строгого режима.

«У него был жар и кашель. Мужчина имеет слабое здоровье», — цитирует инсайдера Daily Mail.

Позже стало известно, что Вайнштейну удалось побороть COVID-19.