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Друг Гуфа скончался от передозировки 

Артём Кульша 1 час назад
Умер друг Гуфа
Фото: РИА Новости
Друг рэпера Гуфа Андрей Хайдуров скончался от передозировки запрещенными веществами, сообщает РЕН ТВ. Мужчине было 40 лет.
Журналисты ссылаются на информацию, полученную от источника в экстренных службах. Отмечается, что 9 апреля Хайдуров был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины отравление сразу тремя видами наркотиков: метадоном, амфетамином и дислептиками. 18 мая стало известно, что друг рэпера скончался.
Хайдуров упоминался Гуфом в одном из популярных треков «100 строк». Артист отметил в песне, что они вместе с друзьями раньше часто собирались в подъезде у «Хайдура», где устраивали «олдскул» и «хардкор по жести».
В марте, как сообщал «Рамблер», Гуф стал героем скандала, опубликовав видеозапись, как он натравливает свою овчарку на лабрадоров, гуляющих без привязи. Тогда зоозащитники потребовали привлечь рэпера к ответственности за жестокое обращение с животными.
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Шоу-бизнес , Гуф , РЕН ТВ
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