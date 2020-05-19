Умер друг Гуфа

Друг рэпера Гуфа Андрей Хайдуров скончался от передозировки запрещенными веществами, сообщает РЕН ТВ. Мужчине было 40 лет.

Журналисты ссылаются на информацию, полученную от источника в экстренных службах. Отмечается, что 9 апреля Хайдуров был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины отравление сразу тремя видами наркотиков: метадоном, амфетамином и дислептиками. 18 мая стало известно, что друг рэпера скончался.

Хайдуров упоминался Гуфом в одном из популярных треков «100 строк». Артист отметил в песне, что они вместе с друзьями раньше часто собирались в подъезде у «Хайдура», где устраивали «олдскул» и «хардкор по жести».

В марте, как сообщал «Рамблер», Гуф стал героем скандала, опубликовав видеозапись, как он натравливает свою овчарку на лабрадоров, гуляющих без привязи. Тогда зоозащитники потребовали привлечь рэпера к ответственности за жестокое обращение с животными.