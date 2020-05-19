«Глаза мышки, какающей в дупле»: Бородина наехала на Боню 

Вчера она написала в своем инстаграме, что режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, обнажил ту проблему, что чем больше у некоторых людей свободного времени, тем меньше критического мышления и выше психическая возбудимость. Также, по ее мнению, коллективная истерия удовлетворяет стадное чувство и пробуждает все темные, далекие от интеллекта стороны современного обывателя.

«Одна с голосочком блеющей козы рассказывает людям, что она может вылечить рак сыроедением! То про дистанционное обучение, что всех детей хотят идиотами сделать, то про вышки и чипирование!» — возмутилась Бородина.

Она назвала приемчики тех, кто делает подобные заявления, откровенно сектантскими, а Боню, бывшую, как сообщал «Рамблер», участницу реалити-шоу «Дом 2», — с умным видом и глазами мышки, какающей в дупле, рассказывающей о том, что коронавирусная инфекция является всемирным заговором.