Самбурская подала в суд на Дробыша 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Самбурская заключила с фирмой Дробыша «Национальная музыкальная корпорация» договор. Недавно она подала на компанию в суд.

Актриса и телеведущая потребовала расторгнуть контракт и отдать ей права на все песни, которые она записала, по той причине, что «Национальная музыкальная корпорация» не обеспечила ей раскрутку, заработки и подбирала неправильный репертуар.

На прошлой неделе стало известно, что поэтесса Анастасия Рыбачук подала в суд на Самбурскую и Дробыша. Она обвинила их в нарушении авторских прав, а именно краже своего стихотворения «Мечты» для текста песни Самбурской «Старая». Рыбачук потребовала выплатить ей за это 1,5 миллиона рублей.

Самбурская наиболее известна как актриса и телеведущая. Она играла в таких сериалах, как «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» и вела телешоу «Ревизорро». Также Самбурская дважды появлялась на обложке журнала «Максима» — в 2012 году и в 2020-м.