Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самбурская подала в суд на Дробыша 

Артём Кульша 12 минут назад
Самбурская подала в суд на Дробыша
Фото: РИА Новости
Актриса и телеведущая Настасья Самбурская подала в суд на компанию композитора и продюсера Виктора Дробыша за то, что не стала звездной певицей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Самбурская заключила с фирмой Дробыша «Национальная музыкальная корпорация» договор. Недавно она подала на компанию в суд.
Актриса и телеведущая потребовала расторгнуть контракт и отдать ей права на все песни, которые она записала, по той причине, что «Национальная музыкальная корпорация» не обеспечила ей раскрутку, заработки и подбирала неправильный репертуар.
На прошлой неделе стало известно, что поэтесса Анастасия Рыбачук подала в суд на Самбурскую и Дробыша. Она обвинила их в нарушении авторских прав, а именно краже своего стихотворения «Мечты» для текста песни Самбурской «Старая». Рыбачук потребовала выплатить ей за это 1,5 миллиона рублей.
Самбурская наиболее известна как актриса и телеведущая. Она играла в таких сериалах, как «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» и вела телешоу «Ревизорро». Также Самбурская дважды появлялась на обложке журнала «Максима» — в 2012 году и в 2020-м.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Комментарии
Шоу-бизнес , Виктор Дробыш , Настасья Самбурская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Умер Сергей Демехов
Умер Сергей Демехов
«Министр Лавров уже нагло диктует Чехии, что нам делать»
«Министр Лавров уже нагло диктует Чехии, что нам делать»
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Назван лучший президент в истории Украины
Назван лучший президент в истории Украины
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
00:20
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
Шоу-бизнес
Названа еще одна особенность коронавируса
00:52
Названа еще одна особенность коронавируса
В мире
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
00:16
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
Погода Новости Москвы
Москвичей напугали аномальным снегопадом
00:16
Москвичей напугали аномальным снегопадом
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение