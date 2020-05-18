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Собчак на «Доме-2» получала в пять раз больше, чем Бородина 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Собчак на «Доме-2» получала в 5 раз больше Бородиной
Фото: globallookpress.com
Уже не первую неделю бывшая невестка Эммануила Гедеоновича пикируется с Ксенией Бородиной в Instagram. Так, Ксения Анатольевна успела подколоть возлюбленную бизнесмена Курбана Омарова за то, что та довольно часто размещает рекламу реплик (подделок, не оригинальной продукции, — Прим. ред.) вещей известных брендов. В свою очередь, Бородина поиронизировала над тем, что когда-то отказалась участвовать в проекте «Осторожно, Собчак!».
Как выяснилось, причиной возникшего конфликта стала история давно минувших лет. С дочерью Людмилы Нарусовой возлюбленная Курбана Омарова познакомилась еще в начале 2000-х на съемочной площадке «Дом-2».
Как пишет «Комсомольская правда», в отличие от «блондинки в шоколаде» гонорары Бородиной были куда скромнее. Пост ведущей телестройки Собчак покинула только в 2012 году. И сделала она это по собственному желанию. В интервью Vanity Fair возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова рассказала о том, что в месяц она получила порядка ста тысяч долларов (это примерно три миллиона рублей по курсу тех лет, — Прим.ред.). Доходы Бородиной на «Доме-2» для сравнения были в пять раз меньше.
За прошедшие годы обе девушки успели обзавестись семьями. От Максима Виторгана дочка Людмилы Нарусовой родила первенца — сына Платона. А у возлюбленной Курбана Омарова подрастают две дочки: Маруся и Теона. Вот только отношения светских львиц трудно назвать приятельскими.
Говоря об отказе сниматься в шоу «Осторожно, Собчак!», Ксюша Бородина заявила, что она не хочет выслушивать едкие комментарии в свой адрес. Так, девушка напомнила, чем острее сюжет и скандальней тема, тем выше рейтинги. Именно по этой причине знаменитость отказывается давать интервью экс-возлюбленной Виторгана.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Курбан Омаров , Константин Богомолов , Ксения Бородина , Комсомольская правда
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