Милонов потребовал наказать избивающего жен Башарова 

Депутат Виталий Милонов заявил, что актер Марат Башаров должен понести наказание за избиения, которым подвергал своих жен. Об этом политик заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилась петиция о лишении Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Госпремии РФ . Документ был опубликован после того, как артист в откровенном интервью признался, что в своих трех браках часто злоупотреблял алкоголем и бил жен. В свою очередь Башаров заявил, что составители петиции не вправе решать этот вопрос.

«Конечно, это наглость. Сегодня он избивает одну, завтра другую, а послезавтра он, как один известный профессор, просто убьет свою подругу (в убийстве своей возлюбленной обвиняется историк Олег Соколов. — Прим. ред.). Он публично, по сути дела, призывает следовать его примеру. Тот, кто избивает жену, может сказать, что он последователь Марата Башарова», — заявил Милонов.

Политик подчеркнул, что действия актера уголовно наказуемы, и он должен понести ответственность, хотя бы в виде общественных работ.

«Это могут быть уборка улиц, мытье общественных туалетов. А может быть даже и тюремное заключение», — отметил он.

Милонов также высказал мнение, что Башарову небезразлично мнение коллег и нужно просто прекратить его снимать в кино, так как актер «свой талант он по сути дела хоронит насилием и алкоголизмом».