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«У нас война»: Успенская попросила дочь забыть ее 

Павел Тиунов 15 минут назад
«У нас война»: Успенская попросила дочь забыть ее
Фото: РИА Новости
«Королева русского шансона» Любовь Успенская в эфире программы «Однажды..» на НТВ заявила, что «воюет» со своей родной дочерью, которая ранее «оклеветала» её. Певица изъявила желание, чтобы девушка ее забыла, но при этом состоялась в жизни.
Ранее, как сообщал «Рамблер», дочь Успенской Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ рассказала о якобы плохом отношении матери. По словам девушки, у нее с родительницей были частые конфликты, в результате которых певица запирала ее на ключ в комнате, а иногда в порыве эмоций душила.
Успенская опровергла слова Плаксиной, заявив, что «душевное состояние» ее дочери пошатнулось после тяжелой аварии. Впоследствии стало известно, что девушка уехала жить к отцу в США, а артистка перестала ей перечислять деньги.
В настоящее время, уверят Успенская между ней и дочерью — «война». «Королева шансона» до сих пор настаивает, что Плаксина оклеветала ее и предала, не оставив ни одного повода, чтобы помириться.
«Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать. Пусть забудет меня, но вернется в сознание», — заявила артистка.
Она также выразила надежду, что ее дочь несмотря ни на что добьётся успеха в жизни.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , НТВ
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