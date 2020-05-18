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Блогер Диденко разоблачила подлость Запашного 

Вероника Полынина и ещё 1 7 минут назад
Блогер Диденко разоблачила подлость Запашного
Фото: Instagram
«Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко, потерявшая мужа на вечеринке с сухим льдом, опубликовала переписку с директором Большого московского цирка Эдгардом Запашным.
Как сообщал «Рамблер», ранее Запашный рассказал в эфире ТВ, что «полночи переписывался с этой дурой» Диденко, пытался образумить ее и отговорить от пиара на трагическом происшествии, в котором погиб ее муж и еще два человека.
Диденко опубликовала переписку с Запашным, заявив, что знаменитый дрессировщик травил ее. Запашный использовал оскорбления в своих сообщениях и упрекал Диденко в том, что она ни с кем не посоветовалась, прежде чем идти на Первый канал. В конце переписки дрессировщик пообещал не афишировать факт их разговора.
Блогер назвала поведение Запашного подлым и недостойным. Она заявила, что сбилась со счету, сколько раз директор цирка назвал ее дурой.
Как сообщал «Рамблер», 28 февраля на банной вечеринке, организованной в честь дня рождения Екатерины Диденко, погибли три человека. Причиной трагедии стала смертельная концентрация углекислого газа в воздухе, образовавшаяся после того, как муж Диденко бросил в бассейн 60 кг сухого льда.
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