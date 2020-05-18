Блогер Диденко разоблачила подлость Запашного 

«Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко, потерявшая мужа на вечеринке с сухим льдом, опубликовала переписку с директором Большого московского цирка Эдгардом Запашным.

Как сообщал «Рамблер», ранее Запашный рассказал в эфире ТВ, что «полночи переписывался с этой дурой» Диденко, пытался образумить ее и отговорить от пиара на трагическом происшествии, в котором погиб ее муж и еще два человека.

Диденко опубликовала переписку с Запашным, заявив, что знаменитый дрессировщик травил ее. Запашный использовал оскорбления в своих сообщениях и упрекал Диденко в том, что она ни с кем не посоветовалась, прежде чем идти на Первый канал. В конце переписки дрессировщик пообещал не афишировать факт их разговора.

Блогер назвала поведение Запашного подлым и недостойным. Она заявила, что сбилась со счету, сколько раз директор цирка назвал ее дурой.

Как сообщал «Рамблер», 28 февраля на банной вечеринке, организованной в честь дня рождения Екатерины Диденко, погибли три человека. Причиной трагедии стала смертельная концентрация углекислого газа в воздухе, образовавшаяся после того, как муж Диденко бросил в бассейн 60 кг сухого льда.