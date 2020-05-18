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«Неудобно перед бабушкой»: заявлявшая о нищете внучка Шукшиной выкупит квартиру у помощника Алибасова 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
«Неудобно перед бабушкой»: внучка Шукшиной выкупит квартиру
Фото: Instagram
Внучка 81-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна готова выкупить для бабушки скандальную квартиру, споры вокруг которой не утихают уже второй месяц подряд. Напомним, семья артистки всеми силами пытается вернуть апартаменты, которые Федосеева в свое время подарила супругу — продюсеру Бари Алибасову. Когда же Лидия узнала, что муж передарил недвижимость своему помощнику Сергею Моцарю, то пожелала вернуть право владения себе. Однако Моцарь расставаться с имуществом отказывается.
В эфире программы «Пусть говорят» Моцарь акцентировал внимание: он уже 10 лет является не просто водителем Алибасова-старшего, но и его официальным директором. Словами о простом помощнике Шукшина и ее семья обесценивают его старания и верность знаменитому продюсеру. Что же касается квартиры, то на днях с Моцарем связалась внучка Федосеевой-Шукшиной Анна.
Ранее девушка также стала участницей скандала: в свое время она продала квартиру бабушки в Петербурге вместе с принадлежавшими женщине вещами. Судя по всему, наследница решила реабилитироваться и готова выкупить у Сергея для бабушки предмет спора, несмотря на то, что в эфире передачи «Секрет на миллион» рассказывала о финансовых проблемах и невозможности свести концы с концами.
«Мне звонила Анна. Она изъявила желание выкупить квартиру для семьи Шукшиных. Соответственно, мы уже с ней решим вопрос. Квартира снова будет им принадлежать. Мне она сказала: «Мне перед бабушкой неудобно за питерскую квартиру, я готова выкупить эти апартаменты для нее», — отчитался Моцарь перед присутствующими.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Моцарь , Бари Алибасов
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