«Неудобно перед бабушкой»: внучка Шукшиной выкупит квартиру

Внучка 81-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна готова выкупить для бабушки скандальную квартиру, споры вокруг которой не утихают уже второй месяц подряд. Напомним, семья артистки всеми силами пытается вернуть апартаменты, которые Федосеева в свое время подарила супругу — продюсеру Бари Алибасову . Когда же Лидия узнала, что муж передарил недвижимость своему помощнику Сергею Моцарю , то пожелала вернуть право владения себе. Однако Моцарь расставаться с имуществом отказывается.

В эфире программы «Пусть говорят» Моцарь акцентировал внимание: он уже 10 лет является не просто водителем Алибасова-старшего, но и его официальным директором. Словами о простом помощнике Шукшина и ее семья обесценивают его старания и верность знаменитому продюсеру. Что же касается квартиры, то на днях с Моцарем связалась внучка Федосеевой-Шукшиной Анна.

Ранее девушка также стала участницей скандала: в свое время она продала квартиру бабушки в Петербурге вместе с принадлежавшими женщине вещами. Судя по всему, наследница решила реабилитироваться и готова выкупить у Сергея для бабушки предмет спора, несмотря на то, что в эфире передачи «Секрет на миллион» рассказывала о финансовых проблемах и невозможности свести концы с концами.