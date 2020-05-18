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Бабкина приступила к работе после болезни 

Павел Тиунов и ещё 2 9 минут назад
Бабкина приступила к работе после болезни
Фото: Instagram
Надежда Бабкина приступила к съёмкам программы «Модный приговор» после перенесенного тяжелого заболевания, заявил на своей странице в Instagram соведущий певицы Александр Васильев. По его словам, все участники новых выпусков шоу «здоровы».
17 мая Васильев опубликовал ролик, в котором отметил, что несмотря на выходной день работа в студии кипит. По его словам, начались съёмки новых выпусков программы «Модный приговор».
«Все здоровы, все счастливы. Надежда Георгиевна Бабкина с нами, Юлия Барановская и Эвелина Хромченко тоже», — отметил эксперт, подчеркнув, что создатели шоу будут рады удивлять зрителя «новыми и прекрасными программами».
Надежда Бабкина, как сообщал «Рамблер», была госпитализирована 1 апреля. СМИ сообщали, что решение положить артистку в больницу было принято после того, как она почувствовала себя хуже после двух недель активного самолечения. Изначально сообщалось, что артистка сдала положительный тест на коронавирус. Однако впоследствии эти сведения были опровергнуты представителями и друзьями певицы.
При этом известно, что долгое время Бабкина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 мая стало известно, что артистку выписали из больницы. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
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Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Александр Васильев , Юлия Барановская , Эвелина Хромченко
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