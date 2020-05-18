Бабкина и Васильев вернулись к работе 

Звезда российской эстрады Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев победили болезни и теперь снова в строю — точнее, в эфире Первого канала. Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» исполнительницы появились видео со съемок новых выпусков программы «Модный приговор», на котором слышен и голос ее соведущего. Кроме того, Бабкина отметила в этом ролике Васильева.

Многие поклонники отмечают в соцсетях, что, несмотря на перенесенный недуг, ведущая выглядят «свежо», отдохнувшей и постройневшей. Напомним, что 70-летняя артистка попала в больницу через две недели после первых симптомов пневмонии — певица пыталась вылечиться дома с помощью народных средств. Из-за этого ее состояние при госпитализации было крайне тяжелым. Утверждалось, что звезду пришлось даже вводить в состояние искусственной комы для лучшей работы аппарата ИВЛ.