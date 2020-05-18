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Бабкина и Васильев вернулись к работе 

WomanHit.ru и ещё 2 1 час назад
Бабкина и Васильев вернулись к работе
Фото: Instagram
Звезда российской эстрады Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев победили болезни и теперь снова в строю — точнее, в эфире Первого канала. Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» исполнительницы появились видео со съемок новых выпусков программы «Модный приговор», на котором слышен и голос ее соведущего. Кроме того, Бабкина отметила в этом ролике Васильева.
Многие поклонники отмечают в соцсетях, что, несмотря на перенесенный недуг, ведущая выглядят «свежо», отдохнувшей и постройневшей. Напомним, что 70-летняя артистка попала в больницу через две недели после первых симптомов пневмонии — певица пыталась вылечиться дома с помощью народных средств. Из-за этого ее состояние при госпитализации было крайне тяжелым. Утверждалось, что звезду пришлось даже вводить в состояние искусственной комы для лучшей работы аппарата ИВЛ.
61-летний Васильев перенес недуг легче. Он тоже лежал в клинике, но вентиляция легких ему не потребовалась. Он провел в медучреждении две недели, а потом некоторое время соблюдал карантин дома. В период отсутствия его и Бабкиной на съемках вышеупомянутого шоу, их подменяли коллеги. В роли судей выступили Дмитрий Дибров и Валдис Пельш, а звездной защитницей стала участница «Comedy Woman» Екатерина Скулкина.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Валдис Пельш , Екатерина Скулкина , Александр Васильев , Дмитрий Дибров , Первый канал
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