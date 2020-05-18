Умерла звезда «Лица со шрамом» 

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Американский актер Джино Сильва скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, Сильва умер 9 мая в своем доме в Лос-Анджелесе по причине осложнений, вызванных деменцией.

Сильва, как сообщал «Рамблер», родился в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Он играл в театре и таких фильмах и сериалах, как «Полиция Майами: Отдел нравов», «Моя мама — оборотень», «Секретный агент Макгайвер», «Дни нашей жизни», «Крутой Уокер», «Малхолланд Драйв», «Затерянный мир: Парк Юрского периода» и «Звездный путь: Энтерпрайз».

Сильва наиболее известен ролью в фильме режиссера Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом». В нем он сыграл бандита Черепа, убившего главного героя Тони Монтану.