Умерла звезда «Лица со шрамом» 

Американский актер Джино Сильва скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издания, Сильва умер 9 мая в своем доме в Лос-Анджелесе по причине осложнений, вызванных деменцией.
Сильва, как сообщал «Рамблер», родился в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Он играл в театре и таких фильмах и сериалах, как «Полиция Майами: Отдел нравов», «Моя мама — оборотень», «Секретный агент Макгайвер», «Дни нашей жизни», «Крутой Уокер», «Малхолланд Драйв», «Затерянный мир: Парк Юрского периода» и «Звездный путь: Энтерпрайз».
Сильва наиболее известен ролью в фильме режиссера Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом». В нем он сыграл бандита Черепа, убившего главного героя Тони Монтану.
14 мая в результате остановки сердца на 53-м году жизни скончался автор YouTube-канала «Батя жжет» и создатель мема «*** (ничего. — Прим. ред.) не понял, но очень интересно» Сергей Демехов, а на прошлой неделе скончались главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров и писатель и политик Константин Крылов.