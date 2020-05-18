«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили

Супругу Александра Малинина Эмму осудили за интимное фото с мужем. Вот уже более 30 лет влюбленные счастливы вместе и демонстрируют идиллию в семье. Как-то в интервью Эмма призналась, что залогом идеального брака считает взаимопонимание: Александр старается поддерживать жену в любых начинаниях, а Эмма прислушивается к мнению мужа, но не забывает уделять время и карьере.

View this post on Instagram A post shared by Dr.med Emma Malinina (@doktoremmamalinina) on May 17, 2020 at 10:11am PDT В понедельник, 18 мая, Эмма разместила на личной странице откровенное фото с мужем, на котором наглядно видно, что в случае с парой время над чувствами не властно. Во время прогулки в горах Малинины решили нежно поцеловаться, а кадром поделились в социальных сетях.

Подписчиков Малининой подобная фотография немало смутила. Некоторые назвали ее «перебором» и подметили, что такие картинки все же лучше оставлять для личного архива.