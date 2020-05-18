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«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили за интимное фото с мужем 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
Фото: Инстаграм
Супругу Александра Малинина Эмму осудили за интимное фото с мужем. Вот уже более 30 лет влюбленные счастливы вместе и демонстрируют идиллию в семье. Как-то в интервью Эмма призналась, что залогом идеального брака считает взаимопонимание: Александр старается поддерживать жену в любых начинаниях, а Эмма прислушивается к мнению мужа, но не забывает уделять время и карьере.
В понедельник, 18 мая, Эмма разместила на личной странице откровенное фото с мужем, на котором наглядно видно, что в случае с парой время над чувствами не властно. Во время прогулки в горах Малинины решили нежно поцеловаться, а кадром поделились в социальных сетях.
Подписчиков Малининой подобная фотография немало смутила. Некоторые назвали ее «перебором» и подметили, что такие картинки все же лучше оставлять для личного архива.
«Не слишком ли откровенно?», — поделились своим мнением в комментариях они. Другие вступились за супругов: «Вы-прекрасная пара», «Долгой и счастливой семейной жизни, любимые Малинины!», «Я вас обожаю! Пара просто прелесть», — засыпали комплиментами Эмму и Александра они.
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Шоу-бизнес , Александр Малинин
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