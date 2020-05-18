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«Тогда еще не было груди»: Анна Семенович поделилась архивным фото 

Клео.Ру и ещё 3 1 час назад
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Фото: РИА Новости
40-летняя певица Анна Семенович не раз признавалась, что грудь является чуть ли не прямым источником ее дохода. Она рассказала, что далеко не всегда была обладательницей столь пышного размера.
Обладательница таких роскошных форм шокировала фанатов новостью, что она когда-то даже имела девятый размер груди, однако его пришлось уменьшить. Анна призналась, что страдает гигантомастией, из-за чего ее молочные железы постоянно увеличиваются. Особенно это стало заметно, когда Семенович вошла в состав группы «Блестящие».
Анна начинала свою карьеру не с музыки, а с занятий фигурным катанием. В юношестве девушка даже завоевывала громкие звания. Например, Семенович была серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию. Тогда было трудно предугадать, что Анна бросит спорт и уйдет в музыку. И еще труднее было поверить в то, что Семенович когда-то будет обладательницей пятого размера груди, уже не говоря о девятом.
Вот и сейчас Семенович решила вспомнить былые деньки и поделится архивным детским снимком. Певица показала, какой она была в раннем детстве, еще только-только увлекшись фигурным катанием. Трудно догадаться, кто изображен на снимке: маленькая девочка, которой не больше 10 лет, позирует в купальнике, и в ней едва ли можно найти сходство с нынешней Анной.
«А тогда еще не было груди. Даже не верится», — подписала фото Семенович.
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В 21 год Анна получила серьезную травму, и ей пришлось оставить фигурное катание. Тогда-то она и занялась пением, а пышный бюст артистки стал ее визитной карточкой. Многие считали, что Анна сделала пластику груди и вставила импланты. Но сама артистка призналась, что не обращалась к хирургам, а пышный бюст — это результат гигантомастии.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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