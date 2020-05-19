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«Выпали почти все волосы»: друг Аллегровой объяснил, почему певица стала носить парики 

Teleprogramma.pro и ещё 13 1 час назад
«Выпали почти все волосы»: раскрыта правда об Аллегровой
Фото: Teleprogramma.pro
На днях в одном из фан-аккаунтов, посвященных певице Ирине Аллегровой, в Instagram появился снимок, на котором поклонники едва смогли узнать свою любимицу — она позировала на камеру без пышной копны кудрявых волос и яркого мейкапа вместе с двумя друзьями. Оказалось, что снимком поделился давний товарищ императрицы отечественной эстрады Александр Богданович. Он рассказал историю самого снимка, а также поведал бьюти-тайну Аллегровой порталу Собеседник.ру.
Снимок был сделан в 2004 году в Майами, где у звезды была недвижимость. Вместе с друзьями она жарила барбекю, и в какой-то момент компания решила пофотографироваться. В настоящий момент той заграничной усадьбой Аллегрова уже не владеет — продала, так как стало тяжело переносить длительные перелеты, рассказал Богданович. А что касается париков, то появились они в бьюти-арсенале императрицы в 1991 году.
«Захотела выбелить волосы, и как раз появился новый способ это сделать — какие-то таблетки, из которых можно было изготовить раствор для окраски волос, — рассказал друг. В процессе покраски парикмахер не учла время и передержала краску:
«Первую неделю у Аллегровой была шикарная прическа, а потом у нее выпали почти все волосы. Вот и пришлось купить парик, чтобы в нем выступать».
Конечно, через некоторое время волосы отросли и восстановились, но красивые и эффектные парики прочно обосновались среди сценических бьюти-аксессуаров Аллегровой.
Сейчас звезде 68 лет, и, по словам Богдановича, она не переживает из-за своего возраста.
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