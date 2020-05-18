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Собчак обрадовалась роли старушки в сериале Богомолова 

Алиса Селезнёва и ещё 1 40 минут назад
Богомолов превратил Собчак в старуху
Фото: globallookpress.com
По словам телеведущей Ксении Собчак, ее муж режиссер Константин Богомолов нашел «точнейший образ», дав ей в сериале «Безопасные связи» роль старушки. Об этом Собчак рассказала в Instagram.
Как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября 2019 года. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.
«Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных крутых ролей. Признаюсь, я — не исключение… Спасибо Константину Богомолову за то, что, наконец, нашел точнейший образ! Комические старушки — это мое!» — рассказала телеведущая о своей роли.
Она также подчеркнула, что сериал «получился совершенно прекрасным».
«Я невероятно горжусь тобой, по этим монологам можно выпускать отдельную книгу», -заявила Ксения Собчак, обратившись к мужу.
Она также разместила отрывок из сериала, в котором молодой мужчина, испытывая проблемы в личной жизни, обратился за помощью к матери Собчак.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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