Богомолов превратил Собчак в старуху

Как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября 2019 года. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.

«Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных крутых ролей. Признаюсь, я — не исключение… Спасибо Константину Богомолову за то, что, наконец, нашел точнейший образ! Комические старушки — это мое!» — рассказала телеведущая о своей роли.

Она также подчеркнула, что сериал «получился совершенно прекрасным».

«Я невероятно горжусь тобой, по этим монологам можно выпускать отдельную книгу», -заявила Ксения Собчак, обратившись к мужу.

Она также разместила отрывок из сериала, в котором молодой мужчина, испытывая проблемы в личной жизни, обратился за помощью к матери Собчак.