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Гуф и эскортница Рыбка развлекаются вместе 

Ирина Лебедева 54 минуты назад
Настя Рыбка заставила Гуфа бросить девушку
Фото: РИА Новости
Поклонники в огорчении — похоже, что Алексей Долматов (известен, как Гуф) опять пустился во все тяжкие.
30-летняя скандально известная эскортница Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) выложила в инстаграме совместные фотографии с их гулянки.
Ранее рэпер заявлял, что наконец-то встретил свою любовь по имени Леся, и принял решение завязать с наркотиками, остепениться, создать семью и завести детей.
Однако похоже, что Долматова хватило ненадолго.
На комментарий «У Гуфа девушка есть» Вашукевич ответила «Уже нет».
Как ранее писал «Рамблер», бывшая жена Гуфа (Алексея Долматова) Айза Анохина сообщила, что рэпер в очередной раз оказался в лечебнице после инцидента с собаками.
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Шоу-бизнес , Гуф , Айза Анохина , Анастасия Вашукевич
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