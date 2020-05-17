Настя Рыбка заставила Гуфа бросить девушку

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Поклонники в огорчении — похоже, что Алексей Долматов (известен, как Гуф) опять пустился во все тяжкие.

30-летняя скандально известная эскортница Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) выложила в инстаграме совместные фотографии с их гулянки.

Ранее рэпер заявлял, что наконец-то встретил свою любовь по имени Леся, и принял решение завязать с наркотиками, остепениться, создать семью и завести детей.

Однако похоже, что Долматова хватило ненадолго.

На комментарий «У Гуфа девушка есть» Вашукевич ответила «Уже нет».