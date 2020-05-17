«Невежество!» Брухунова разозлилась на критику ее нарядов 

Молодая супруга Евгения Петросяна с большим удовольствием выкладывает в инстаграм свои фотографии в различных нарядах.

Однако манера одеваться у девушки — явно с уклоном в ретро, да и с компоновкой образа у нее проблемы, о чем и пишут как обычные подписчики, так и стилисты — профессионалы.

Правда, Татьяна не раз была замечена в том, что чистит ленту микроблога от критических комментариев, оставляя общий восторженный фон.

А на самом деле не все так благостно. Пока еще можно увидеть в инстаграме комментарии фолловеров, не воспринявших платочек на голове Брухуновой должным образом.

«Новые русские бабки в городе».

Татьяна болезненно восприняла критику, и в сторис инстаграма обозвала подписчиков, не разделяющих ее взглядов на модные тренды, людьми невежественными.

Сама Брухунова , кстати, пишет, что ее идеал — Грейс Келли, а из современниц ее «никто не вдохновляет».

В ответ на обвинения в невежестве Татьяна получила упрек в высокомерии.

«Вот у вас интересная позиция, хорошим комментариям вы рады, как пишут нелестные — вы то в агрессию то в недовольство. Критику учитесь принимать в свой адрес. Вас хейтеры носом тыкают только потому, что вы надменная и высокомерная, а внешне из себя ничего не представляете».

Как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова рассказала, как её родители относятся к неравному браку.