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«Невежество!» Брухунова разозлилась на критику ее нарядов 

Ирина Лебедева 35 минут назад
«Невежество!» Брухунова разозлилась на критику ее нарядов
Фото: Instagram
Молодая супруга Евгения Петросяна с большим удовольствием выкладывает в инстаграм свои фотографии в различных нарядах.
Однако манера одеваться у девушки — явно с уклоном в ретро, да и с компоновкой образа у нее проблемы, о чем и пишут как обычные подписчики, так и стилисты — профессионалы.
Правда, Татьяна не раз была замечена в том, что чистит ленту микроблога от критических комментариев, оставляя общий восторженный фон.
А на самом деле не все так благостно. Пока еще можно увидеть в инстаграме комментарии фолловеров, не воспринявших платочек на голове Брухуновой должным образом.
«Новые русские бабки в городе».
Татьяна болезненно восприняла критику, и в сторис инстаграма обозвала подписчиков, не разделяющих ее взглядов на модные тренды, людьми невежественными.
Сама Брухунова, кстати, пишет, что ее идеал — Грейс Келли, а из современниц ее «никто не вдохновляет».
В ответ на обвинения в невежестве Татьяна получила упрек в высокомерии.
«Вот у вас интересная позиция, хорошим комментариям вы рады, как пишут нелестные — вы то в агрессию то в недовольство. Критику учитесь принимать в свой адрес. Вас хейтеры носом тыкают только потому, что вы надменная и высокомерная, а внешне из себя ничего не представляете».
Как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова рассказала, как её родители относятся к неравному браку.
По словам 31-летней супруги юмориста, мать и отец поддержали её выбор.
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Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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