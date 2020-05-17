«Нет выхода»: Собчак об отпуске в Крыму

Все новости на карте

Ксения Собчак опубликовала в своем Youtube-канале видео, в котором рассказала о своих планах на летний отдых.

Она сказала, что впервые ей придется провести отпуск в России , — сообщает РИА Новости.

«Не то чтобы я так собралась — просто не вижу другого выхода, честно говоря. Поэтому будем исследовать матушку Русь. В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае"», — уточнила Ксения.

Журналистку возмутили заявления многих жителей курортных регионов России, которые против приезда гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичей и питерцев они считают разносчиками заразы.

«Люди настолько впечатлились столичной статистикой, что, кажется, считают московскую прописку "печатью COVID" в паспорте», — говорит Собчак.