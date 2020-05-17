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«В Крым я не поеду, естественно»: Собчак планирует отпуск 

Ирина Лебедева 8 минут назад
«Нет выхода»: Собчак об отпуске в Крыму
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак опубликовала в своем Youtube-канале видео, в котором рассказала о своих планах на летний отдых.
Она сказала, что впервые ей придется провести отпуск в России, — сообщает РИА Новости.
«Не то чтобы я так собралась — просто не вижу другого выхода, честно говоря. Поэтому будем исследовать матушку Русь. В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае"», — уточнила Ксения.
Журналистку возмутили заявления многих жителей курортных регионов России, которые против приезда гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичей и питерцев они считают разносчиками заразы.
«Люди настолько впечатлились столичной статистикой, что, кажется, считают московскую прописку "печатью COVID" в паспорте», — говорит Собчак.
Как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак из неких своих источников узнала о дате проведения плебисцита по поправкам в конституцию, который назначили на конец июня, а значит карантин продлеваться не будет.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , РИА Новости , Республика Крым
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