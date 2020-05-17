«Нет выхода»: Собчак об отпуске в Крыму

Ксения Собчак опубликовала в своем Youtube-канале видео, в котором рассказала о своих планах на летний отдых.
«Не то чтобы я так собралась — просто не вижу другого выхода, честно говоря. Поэтому будем исследовать матушку Русь. В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае"», — уточнила Ксения.
Журналистку возмутили заявления многих жителей курортных регионов России, которые против приезда гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичей и питерцев они считают разносчиками заразы.
«Люди настолько впечатлились столичной статистикой, что, кажется, считают московскую прописку "печатью COVID" в паспорте», — говорит Собчак.
Как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак из неких своих источников узнала о дате проведения плебисцита по поправкам в конституцию, который назначили на конец июня, а значит карантин продлеваться не будет.