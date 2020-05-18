Успенская сообщила о смерти близких от COVID

Певица Любовь Успенская призвала россиян серьёзно относиться к новостям о коронавирусе. По словам звезды, заболевание действительно существует, оно коварно.
Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или «развод»… Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, — заявила исполнительница во время прямого эфира в Instagram.
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Ничто не повод огорчаться, когда за окном весна 🥰 За время самоизоляции я приготовила для вас несколько невероятных песен, которыми с трепетом поделюсь с вами, когда настанет время 😋 А пока, расскажите мне, какая из моих песен для вас является самой любимой?🥰 А ещё, очень интересно, как же вы провели 9-е мая? Как встретили этот праздник, как смогли справиться с этой нелегкой задачей в режиме самоизоляции? ❤️ ⠀ #holidays #успенская #mood
При этом Успенская не уточнила, о ком идёт речь. Фанаты начали интересоваться здоровьем дочки артистки. Татьяна Плаксина сейчас проживает в Соединённых Штатах вместе со своим отцом. Однако звёздная родительница предпочла проигнорировать вопросы, которые касаются её семьи.
Как ранее писал NEWS.ru, 30-летняя Плаксина опровергла появившуюся информацию, будто бы мать помогает ей финансово. Также она уточнила, что продолжает «дорогостоящее лечение своего рта» самостоятельно. Её подписчицы пожелали ей удачи, счастья и посоветовали помириться со своей «звёздной» матерью.