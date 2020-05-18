Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любовь Успенская сообщила, что её близкие умерли от COVID-19 

News.ru и ещё 12 2 часа назад
Успенская сообщила о смерти близких от COVID
Фото: globallookpress.com
Певица Любовь Успенская призвала россиян серьёзно относиться к новостям о коронавирусе. По словам звезды, заболевание действительно существует, оно коварно.
Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или «развод»… Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, — заявила исполнительница во время прямого эфира в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ничто не повод огорчаться, когда за окном весна 🥰 За время самоизоляции я приготовила для вас несколько невероятных песен, которыми с трепетом поделюсь с вами, когда настанет время 😋 А пока, расскажите мне, какая из моих песен для вас является самой любимой?🥰 А ещё, очень интересно, как же вы провели 9-е мая? Как встретили этот праздник, как смогли справиться с этой нелегкой задачей в режиме самоизоляции? ❤️ ⠀ #holidays #успенская #mood

Публикация от  Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

При этом Успенская не уточнила, о ком идёт речь. Фанаты начали интересоваться здоровьем дочки артистки. Татьяна Плаксина сейчас проживает в Соединённых Штатах вместе со своим отцом. Однако звёздная родительница предпочла проигнорировать вопросы, которые касаются её семьи.
Как ранее писал NEWS.ru, 30-летняя Плаксина опровергла появившуюся информацию, будто бы мать помогает ей финансово. Также она уточнила, что продолжает «дорогостоящее лечение своего рта» самостоятельно. Её подписчицы пожелали ей удачи, счастья и посоветовали помириться со своей «звёздной» матерью.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
News.ru: последние новости
«Начала злоупотреблять алкоголем»: психолог объяснил поведение Борисовой «Начала злоупотреблять алкоголем»: психолог объяснил поведение Борисовой Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы Переболевшая COVID-19 Бабкина возвращается к съёмкам в «Модном приговоре» Переболевшая COVID-19 Бабкина возвращается к съёмкам в «Модном приговоре»
Комментарии
Шоу-бизнес , COVID-19 , Любовь Успенская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
«Руководство США не ведает, что творит»
«Руководство США не ведает, что творит»
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение