«Это страшно»: знакомые Успенской умерли от COVID-19 

Любовь Успенская в прямом эфире инстаграма призвала всех слушателей не нарушать режим самоизоляции.

«У меня есть знакомые, которые сегодня не живут. Они умерли от коронавируса. Пожалуйста, поверьте, наше спасение в том, что мы будем верить, а тот, кто думает, что это все ерунда — это не так», — заявила Успенская.

Сама звезда российского шансона старается максимально строго соблюдать все правила жизни в условиях пандемии.

Она отметила, что затворническая жизнь помогла ей подружиться с ее помощниками из домашнего персонала — они во время карантина стали практически ее семьей.

Как ранее писал «Рамблер», 65-летняя Любовь Успенская не скрывает, что делала пластические операции. И хейтерам отвечает, что делала не все, в чем ее подозревают.

В то же время поклонники артистки уверены: она выглядит отлично для своего возраста.