Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой под наркотиками

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По словам Сафронова, Ветлицкая выступила инициатором сближения, причем в то время Наталья курила что-то запрещенное.

«Можно сказать, что она меня соблазнила, хотя обстановка была свободная, мы всегда готовы к искушению. Это была короткая история. Она курила тогда травку, я потом не мог заснуть. Наталья — милый человек, прекрасный, творческий, замечательный, она потом уехала в Индию, мы с ней больше не общались», — цитирует слова художника Экспресс Газета.

В те далекие времена карьера Никаса только разворачивалась, он не был богат — владел всего лишь однокомнатной квартирой, правда, в центре столицы, и еще не особо известен.

Расстались с Ветлицкой они легко, без душевных переживаний, сохранив взаимную симпатию и дружеские отношения.

Как сообщал «Рамблер, в свое время Никас застраховал свои руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов.

В год он платит около 23 тысяч долларов, что, конечно, представляет собой солидные деньги.

Однако, как оказалось, страховка себя оправдала. За пораненный палец Сафронов получил 320 тысяч долларов.