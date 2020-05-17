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«Образ милый и свежий»: выложили фото Аллегровой без макияжа 

Ирина Лебедева 26 минут назад
В Сеть попало фото Аллегровой без парика
Фото: РИА Новости
Ирина Аллегрова за долгие годы выступлений на эстраде создала определенный, хорошо запомнившийся зрителям образ — пышные белокурые локоны, яркий макияж.
И мало кто узнал бы певицу в совсем «непубличном виде» — без парика и почти без косметики.
Один из друзей Аллегровой, певец Александр Богданович, выложил в сеть редкую фотографию — на ней он сам и Ирина Аллегрова с приятельницей.
Как говорит Богданович, это фото сделано несколько лет назад в Майами, где у певицы раньше была квартира. Позднее Аллегрова избавилась от этой жилплощади, — рассказывает «Комсомольская правда».
Скриншот фото А. Богдановича
Журналисты «КП» обратились к врачу-косметологу, чтобы она оценила внешний вид 68-летней певицы. Врач отметила, что звезда очень хорошо выглядит, несмотря на практически полное отсутствие макияжа.
«Без яркого макияжа Ирина, как и многие дамы, выглядит проще и по-домашнему. Но все равно ее образ милый и свежий. Певица никогда не молодится, не скрывает цифры в паспорте, но благодаря грамотному уходу выглядит намного моложе своего возраста», — констатировала доктор.
Как сообщал «Рамблер», на протяжении 40 лет Ирина Аллегрова поддерживает образ роскошной блондинки.
Она выходит на сцену с объемной прической и в элегантных платьях. Именно такой ее знают большинство поклонников.
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Шоу-бизнес , Ирина Аллегрова , Комсомольская правда , Богданович
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