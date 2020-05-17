В Сеть попало фото Аллегровой без парика

Ирина Аллегрова за долгие годы выступлений на эстраде создала определенный, хорошо запомнившийся зрителям образ — пышные белокурые локоны, яркий макияж.

И мало кто узнал бы певицу в совсем «непубличном виде» — без парика и почти без косметики.

Один из друзей Аллегровой, певец Александр Богданович, выложил в сеть редкую фотографию — на ней он сам и Ирина Аллегрова с приятельницей.

Как говорит Богданович , это фото сделано несколько лет назад в Майами, где у певицы раньше была квартира. Позднее Аллегрова избавилась от этой жилплощади, — рассказывает «Комсомольская правда».

Скриншот фото А. Богдановича

Журналисты «КП» обратились к врачу-косметологу, чтобы она оценила внешний вид 68-летней певицы. Врач отметила, что звезда очень хорошо выглядит, несмотря на практически полное отсутствие макияжа.

«Без яркого макияжа Ирина, как и многие дамы, выглядит проще и по-домашнему. Но все равно ее образ милый и свежий. Певица никогда не молодится, не скрывает цифры в паспорте, но благодаря грамотному уходу выглядит намного моложе своего возраста», — констатировала доктор.

Как сообщал «Рамблер», на протяжении 40 лет Ирина Аллегрова поддерживает образ роскошной блондинки.

Она выходит на сцену с объемной прической и в элегантных платьях. Именно такой ее знают большинство поклонников.