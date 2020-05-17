Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes 

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Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno (Пухляш) внесен в список Forbes.

Дмитрий Красилов попал в рейтинг журнала «З0 до 30», куда вносят фамилии самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

Пухляш в нем на втором месте в номинации «Искусство».

На первом — актер Николай Кукушкин, прославившийся благодаря фильмам «Притяжение» и «Класс коррекции».

На третьем — пианистка и композитор Соня Белоусова — на ее счету, к примеру, саундтрек к «Ведьмаку», - рассказывает 5 канал.

Как ранее писал «Рамблер», покоривший сердца зрителей танец Дмитрия Красилова — «Пухляша» из рейв-группы Little big на песню "Uno" сделал танцора звездой.

Его наперебой приглашают сниматься на ТВ и участвовать в различных проектах.