Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes 

Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno (Пухляш) внесен в список Forbes.
Дмитрий Красилов попал в рейтинг журнала «З0 до 30», куда вносят фамилии самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.
Пухляш в нем на втором месте в номинации «Искусство».
На первом — актер Николай Кукушкин, прославившийся благодаря фильмам «Притяжение» и «Класс коррекции».
На третьем — пианистка и композитор Соня Белоусова — на ее счету, к примеру, саундтрек к «Ведьмаку», - рассказывает 5 канал.
Как ранее писал «Рамблер», покоривший сердца зрителей танец Дмитрия Красилова — «Пухляша» из рейв-группы Little big на песню "Uno" сделал танцора звездой.
Его наперебой приглашают сниматься на ТВ и участвовать в различных проектах.
И даже Дмитрий Нагиев позвал своего тезку на танцевальный баттл.