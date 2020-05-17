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«Новости хорошие»: Королева рассказала о здоровье Заворотнюк 

Ирина Лебедева 9 минут назад
Певица Наташа Королева в дружеских отношениях с Анастасией Заворотнюк. А еще их дома находятся по соседству — в подмосковном Крекшино.
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В эфире телеканала НТВ Королева подтвердила, что самочувствие прекрасной няни улучшается.
"Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья", — цитирует слова певицы РИА Новости.
Как ранее сообщал «Рамблер», появились новые сведения о состоянии актрисы сериала «Моя прекрасная няня».
Анастасия Заворотнюк, которая болеет глиобластомой, выписана из больницы домой на время карантина. По словам близких, актриса чувствует себя лучше.
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Наташа Королева , РИА Новости , НТВ
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