В эфире телеканала НТВ Королева подтвердила, что самочувствие прекрасной няни улучшается.

"Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья", — цитирует слова певицы РИА Новости.

Как ранее сообщал «Рамблер», появились новые сведения о состоянии актрисы сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасия Заворотнюк, которая болеет глиобластомой, выписана из больницы домой на время карантина. По словам близких, актриса чувствует себя лучше.