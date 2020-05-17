«Ты напиваешься и бьешь женщин»: Тарасова осудила Башарова 

В эфире телепрограммы «Пусть говорят» знаменитый тренер по фигурному катанию констатировала, что у Башарова — нарастающая агрессия и его пора остановить, начав всерьез наказывать за недопустимое поведение.

Тарасова сослалась на слова своего отца, который утверждал, что, если человек пьет, то пить уже не перестанет.

Она считает, что Башаров уверовал в свою безнаказанность и даже не собирается ничего менять в своей жизни.

«Марат, как праздник, так ты напиваешься. И бьешь все время этих несчастных женщин», — цитирует слова Тарасовой Тeleprogramma.pro.