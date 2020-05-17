Вашуков опроверг слухи о госпитализации

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Сегодня СМИ сообщили о том, что звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Новость оказалась правдой лишь наполовину — у юмориста действительно подозревают вирус, но лечится он в домашних условиях.

Вашуков прокомментировал свое состояние здоровья телеграм-каналу «Подъем».

«Глупости какие! Вся страна беспокоится. Я дома на изоляции, просто я сдал тест, как все люди нормальные делают, и жду результатов. Так что всё в порядке, не переживайте».

Как сообщал «Рамблер», в свое время известность Михаилу Вашукову принесла телепередача «Кривое зеркало», где он выступал совместно с Николаем Бандуриным

Но уже много лет эстрадный артист выступает с сольными номерами.