Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пораненный палец Никаса Сафронова оценили в 320 тысяч долларов 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Сафронов получил сказочную компесацию за пораненный палец
Фото: РИА Новости
Именно такую огромную сумму — 320 тысяч долларов — выплатила известному художнику страховая компания.
Сафронов наехал на олигархов из-за аппаратов ИВЛ
Об этой истории Сафронов рассказал в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Небольшая бытовая травма — Никас порезал палец консервной банкой — едва не обернулась ампутацией.
«Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вышло побольше, и порезал палец», — приводит его слова РИА Новости.
Ранка никак не хотела заживать, напротив, воспаление разрасталось.
Художник обратился к врачам, лечение не помогало, в итоге, он перенес три операции, лежал на капельницах.
Позднее удалось разобраться, что воспалительный процесс развивался из-за грибка, о чем медики даже не подумали.
Палец все же удалось спасти, но он утратил подвижность и не гнется.
Впрочем, по словам Сафронова, держать кисть это ему не мешает и он уже привык и приспособился.
В свое время Никас застраховал свои руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов. В год он платит около 23 тысяч долларов, что, конечно, представляет собой солидные деньги.
Однако, как оказалось, страховка себя оправдала.
Как ранее писал «Рамблер», Никас Сафронов рассказал, что сатирик Анатолий Трушкин серьезно болен.
У него температура свыше 39 градусов и зафиксировано снижение кислорода в крови.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
Комментарии 34
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Анатолий Трушкин , РИА Новости , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лечение стариков в США сочли «нецелесообразным»
Лечение стариков в США сочли «нецелесообразным»
Европа отреагировала на открытие границ Италией
Европа отреагировала на открытие границ Италией
Лоза восхитился выступлением Украины на «Евровидении»
Лоза восхитился выступлением Украины на «Евровидении»
«Мечта многих женщин: Плющенко выгоняет Рудковскую»
«Мечта многих женщин: Плющенко выгоняет Рудковскую»
«Руководство США не ведает, что творит»
«Руководство США не ведает, что творит»
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
«Вели себя по-свински»: крымчане расстроили Аксенова
03:14
«Вели себя по-свински»: крымчане расстроили Аксенова
Политика
Собянин обратился к москвичам
00:22
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение