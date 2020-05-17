Сафронов получил сказочную компесацию за пораненный палец

Именно такую огромную сумму — 320 тысяч долларов — выплатила известному художнику страховая компания.
Об этой истории Сафронов рассказал в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Небольшая бытовая травма — Никас порезал палец консервной банкой — едва не обернулась ампутацией.
«Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вышло побольше, и порезал палец», — приводит его слова РИА Новости.
Ранка никак не хотела заживать, напротив, воспаление разрасталось.
Художник обратился к врачам, лечение не помогало, в итоге, он перенес три операции, лежал на капельницах.
Позднее удалось разобраться, что воспалительный процесс развивался из-за грибка, о чем медики даже не подумали.
Палец все же удалось спасти, но он утратил подвижность и не гнется.
Впрочем, по словам Сафронова, держать кисть это ему не мешает и он уже привык и приспособился.
В свое время Никас застраховал свои руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов. В год он платит около 23 тысяч долларов, что, конечно, представляет собой солидные деньги.
Однако, как оказалось, страховка себя оправдала.
Как ранее писал «Рамблер», Никас Сафронов рассказал, что сатирик Анатолий Трушкин серьезно болен.
У него температура свыше 39 градусов и зафиксировано снижение кислорода в крови.