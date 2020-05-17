Сафронов получил сказочную компесацию за пораненный палец

Именно такую огромную сумму — 320 тысяч долларов — выплатила известному художнику страховая компания.

Об этой истории Сафронов рассказал в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Небольшая бытовая травма — Никас порезал палец консервной банкой — едва не обернулась ампутацией.

«Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вышло побольше, и порезал палец», — приводит его слова РИА Новости.

Ранка никак не хотела заживать, напротив, воспаление разрасталось.

Художник обратился к врачам, лечение не помогало, в итоге, он перенес три операции, лежал на капельницах.

Позднее удалось разобраться, что воспалительный процесс развивался из-за грибка, о чем медики даже не подумали.

Палец все же удалось спасти, но он утратил подвижность и не гнется.

Впрочем, по словам Сафронова, держать кисть это ему не мешает и он уже привык и приспособился.

В свое время Никас застраховал свои руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов. В год он платит около 23 тысяч долларов, что, конечно, представляет собой солидные деньги.

Однако, как оказалось, страховка себя оправдала.

У него температура свыше 39 градусов и зафиксировано снижение кислорода в крови.