Скандал с дочерью Алсу. Вторая серия? 

Опять накрутки? Или совпадение? 9 мая в прямом эфире шоу «Алена, блин!» на Ютубе Алсу с дочерью Микеллой дали небольшой концерт.

Они пели песни военных лет, пели красиво и хорошо — рассказывает Телеграм-канал А_Сулейманов.

За два дня видео набрало 500 тысяч просмотров. При этом было всего 600 лайков и 500 дизлайков, что очень странно при такой активности пользователей.

Также были подсчитаны комментарии, в которых фолловеры задавали вопрос: «Они опять накрутили просмотры?», «Просмотры купили, а лайки, дизлайки забыли?» — их оказалось около 300.

Кончилось все тем, что Ютуб скрутил просмотры. За два дня было убрано примерно 300 тысяч. А потом, как предполагает автор ТГ-канала, по просьбе Алсу или Яна Абрамова, было убрано и само видео.

А_Сулейманов пишет, обращаясь к родителям Микеллы:

«…не портьте вы дочери будущее. Не исключено, что звезда вашей дочери ещё загорится. Но пусть её запомнят не как девичью версию ГномГномыча».