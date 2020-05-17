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Скандал с дочерью Алсу. Вторая серия? 

Ирина Лебедева 46 минут назад
Опять накрутки? Или совпадение? 9 мая в прямом эфире шоу «Алена, блин!» на Ютубе Алсу с дочерью Микеллой дали небольшой концерт.
Они пели песни военных лет, пели красиво и хорошо — рассказывает Телеграм-канал А_Сулейманов.
«Да, я покупала голоса»: Алсу о победе дочери
За два дня видео набрало 500 тысяч просмотров. При этом было всего 600 лайков и 500 дизлайков, что очень странно при такой активности пользователей.
Также были подсчитаны комментарии, в которых фолловеры задавали вопрос: «Они опять накрутили просмотры?», «Просмотры купили, а лайки, дизлайки забыли?» — их оказалось около 300.
Кончилось все тем, что Ютуб скрутил просмотры. За два дня было убрано примерно 300 тысяч. А потом, как предполагает автор ТГ-канала, по просьбе Алсу или Яна Абрамова, было убрано и само видео.
А_Сулейманов пишет, обращаясь к родителям Микеллы:
«…не портьте вы дочери будущее. Не исключено, что звезда вашей дочери ещё загорится. Но пусть её запомнят не как девичью версию ГномГномыча».
Как ранее писал «Рамблер», певица Алсу уже 13 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У пары растут трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль.
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Шоу-бизнес , Видео
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