Маск объяснил Роулинг преимущества биткоина 

О том, почему криптовалюта лучше, чем деньги, которые выпускают центральные банки, рассказал писательнице Джоан Роулинг глава корпорации SpaceX Илон Маск. Диалог между знаменитостями произошёл в Twitter.
Дело в том, что автор «Гарри Поттера» написала о своём полном непонимании вопроса биткоинов. Она обратилась к подписчикам и попросила разъяснить ей суть криптовалюты.
Мне все объясняют, что такое биткоин, и, честно говоря, для меня это бла-бла-бла, — написала Роулинг.
На её просьбу ответил Маск, который назвал криптовалюту более устойчивой. Он пояснил, что это происходит на фоне выпуска банками большого объёма денежной массы. Однако создатель Tesla признался, что у него 0,25 биткоина.
Как писал NEWS.ru, ранее Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии, несмотря на угрозу ареста.