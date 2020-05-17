Маск объяснил Роулинг преимущества биткоина 

Дело в том, что автор « Гарри Поттера » написала о своём полном непонимании вопроса биткоинов. Она обратилась к подписчикам и попросила разъяснить ей суть криптовалюты.

Мне все объясняют, что такое биткоин, и, честно говоря, для меня это бла-бла-бла, — написала Роулинг.

На её просьбу ответил Маск, который назвал криптовалюту более устойчивой. Он пояснил, что это происходит на фоне выпуска банками большого объёма денежной массы. Однако создатель Tesla признался, что у него 0,25 биткоина.

Как писал NEWS.ru, ранее Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии, несмотря на угрозу ареста.