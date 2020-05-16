Яна Рудковская выложила у себя в инстаграме веселый ролик.
Плющенко якобы выставил ее на улицу за то, что та чихнула.
Яну с чемоданами и сумками выталкивают за дверь. После этого Евгений, у которого из кармана торчит огромный флакон дезинфицирующей жидкости, пляшет, изображая бурную радость.
«В наше время лучше не чихать, а то можно остаться бездомной», — пошутила Яна в подписи к видео.
В микроблоге Рудковской бурное обсуждение «на тему».
«Мечта многих женщин: Плющенко выгоняет Рудковскую», «Не пишите от имени всех и многих. Они венчались, крепкий брак и любовь. Без шансов», «Я бы так не рисковала с такими шутками», «Это наверное самый лучший видеоролик, смотрела несколько раз со смехом, вы молодцы».
За три часа видео набрало четыреста тысяч просмотров.
Как сообщал «Рамблер», фотограф и блогер из Франции Кати Уан обвинила российского продюсера жену олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую в плагиате своих идей видео в социальных сетях.
Кати не только возмутилась сложившейся ситуацией, но и подкрепила недовольство доказательствами, опубликовав действительно похожие ролики, которые на её странице в «Инстаграме» появлялись некоторое время назад.