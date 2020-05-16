История с задержанием Муцениеце получила продолжение

Все новости на карте

Задержанную на акции против возобновления строительства на Березовой аллее актрису отпустили из отделения полиции.

Адвокат актрисы Жанна Маргулис так прокомментировала эту историю.

«Вместе с Агатой просто проследовали в отделение для того, чтобы выяснить, как она оказалась там, где не нужно. Сотрудники полиции изначально сообщили, что она на этом месте нарушала режим самоизоляции. Была проведена беседа. Выяснили, что Агата ничего не нарушала», — приводит слова Маргулис 5 канал.

Сама же Агата отметила, что инцидент с полицией исчерпан.

«Все решилось хорошо, к полиции у меня претензий никаких нет».

Бывшим на Березовой аллее вместе с Агатой Анатолию Булатову и Ольге Андреевой повезло меньше.

На них составили административные протоколы по статье «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленные на введение и обеспечение режима повышенной готовности».

Адвокат задержанных Дмитрий Захватов заявил, что его подзащитные обратятся для обжалования решения полиции в суд.

Как ранее писал «Рамблер», актрису Агату Муцениеце забрали в полицию за нарушение режима самоизоляции.

Агата в составе инициативной группы вышла на акцию протеста против стройки на Березовой аллее у станции «Речной вокзал» столичного метрополитена.