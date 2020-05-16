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«Все решилось хорошо»: Агату Муцениеце отпустили из полиции 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
История с задержанием Муцениеце получила продолжение
Фото: Instagram
Задержанную на акции против возобновления строительства на Березовой аллее актрису отпустили из отделения полиции.
Адвокат актрисы Жанна Маргулис так прокомментировала эту историю.
«Вместе с Агатой просто проследовали в отделение для того, чтобы выяснить, как она оказалась там, где не нужно. Сотрудники полиции изначально сообщили, что она на этом месте нарушала режим самоизоляции. Была проведена беседа. Выяснили, что Агата ничего не нарушала», — приводит слова Маргулис 5 канал.
Сама же Агата отметила, что инцидент с полицией исчерпан.
«Все решилось хорошо, к полиции у меня претензий никаких нет».
Бывшим на Березовой аллее вместе с Агатой Анатолию Булатову и Ольге Андреевой повезло меньше.
На них составили административные протоколы по статье «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленные на введение и обеспечение режима повышенной готовности».
Агату Муцениеце забрали в полицию
Адвокат задержанных Дмитрий Захватов заявил, что его подзащитные обратятся для обжалования решения полиции в суд.
Как ранее писал «Рамблер», актрису Агату Муцениеце забрали в полицию за нарушение режима самоизоляции.
Агата в составе инициативной группы вышла на акцию протеста против стройки на Березовой аллее у станции «Речной вокзал» столичного метрополитена.
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Шоу-бизнес , Ольга Андреева , Агата Муцениеце
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